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В Канаде прошли мощнейшие дожди за последние 40 лет

Дождь - рекордный за последние 40 лет - обрушился на провинцию Новая Шотландия и вызвал в регионе наводнения. 4 человека пропали без вести, в том числе двое детей. Всего за сутки в некоторых районах выпала трехмесячная норма осадков. Размыты дороги, ослаблены мосты и затоплены здания.

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