В Канаде протестуют дальнобойщики

Акцию дальнобойщиков на границе с США власти канадской провинции Альберта объявили незаконной. В зону противостояния стягиваются дополнительные силы полиции. Ожидаются массовые задержания и аресты. Напомним, канадцы бунтуют уже несколько дней. Десятки тысяч дальнобойщиков, трактористов и местных жителей - против карантинных ограничений.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислушиваться к народу отказался, назвал митингующих "маргинальным меньшинством". Политик с семьей свою резиденцию в столице покинул.