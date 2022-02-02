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В Канаде протестуют дальнобойщики

Акцию дальнобойщиков на границе с США власти канадской провинции Альберта объявили незаконной. В зону противостояния стягиваются дополнительные силы полиции. Ожидаются массовые задержания и аресты. Напомним, канадцы бунтуют уже несколько дней. Десятки тысяч дальнобойщиков, трактористов и местных жителей - против карантинных ограничений.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислушиваться к народу отказался, назвал митингующих "маргинальным меньшинством". Политик с семьей свою резиденцию в столице покинул.

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