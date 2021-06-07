В Канаде протестуют против ограничений

Не везде готовы снимать карантинные ограничения так же стремительно, как в Израиле. Жесткие меры сохраняются в Канаде. Там недовольные затянувшимся карантином вышли с протестом на улицы. Жители Монреаля прошлись через центр города с требованием отменить действующий локдаун.



Протесты в США



В американском Миннеаполисе снова неспокойно. Сотни людей собрались в центре города на акции против полицейского произвола. На днях в городе полицией был застрелен очередной афроамериканец. У правоохранителей был орден на арест Уинстона Смита, однако (по заявлениям силовиков) он оказал сопротивление при задержании, в том числе выстрелил в них из пистолета. Кадры инцидента с видеокамер пока не публиковались. Протестующие требуют честного расследования, отмечая, что орден на арест - не повод убивать человека.





Уличные банды громят бразильский Манаус