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В Канаде протестуют против ограничений

Не везде готовы снимать карантинные ограничения так же стремительно, как в Израиле. Жесткие меры сохраняются в Канаде. Там недовольные затянувшимся карантином вышли с протестом на улицы. Жители Монреаля прошлись через центр города с требованием отменить действующий локдаун.

Протесты в США


В американском Миннеаполисе снова неспокойно. Сотни людей собрались в центре города на акции против полицейского произвола. На днях в городе полицией был застрелен очередной афроамериканец. У правоохранителей был орден на арест Уинстона Смита, однако (по заявлениям силовиков) он оказал сопротивление при задержании, в том числе выстрелил в них из пистолета. Кадры инцидента с видеокамер пока не публиковались. Протестующие требуют честного расследования, отмечая, что орден на арест - не повод убивать человека.

Уличные банды громят бразильский Манаус

Еще одна горячая точка - бразильский город Манаус. Там развернулись настоящие уличные войны. В поединке сошлись полиция и представители местного наркокартеля. Бандиты жгут автобусы, машины скорой помощи, школы и банки. Преступники уничтожают магазины и кафе. Волна хаоса накрыла город после того, как в субботу во время полицейской облавы на наркоторговцев был убит сын главаря наркокартеля.

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