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В Канаде сегодня открывается саммит "Большой семерки"

На фоне торговых войн и серьезных разногласий в Канаде сегодня открывается саммит "Большой семерки". В Квебек прибывают лидеры и главы правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Переговоры, которые еще не начались, могут закончиться большим политическим скандалом. 

За несколько часов до встречи президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес своих союзников - Франции и Канады, заявив, что те облагают огромными пошлинами американскую продукцию и всеми способами препятствуют ее попаданию на свои рынки. 

В свою очередь Макрон и Трюдо на совместной пресс-конференции напомнили, что Белый дом повысил пошлины на импорт стали и алюминия, а это неприемлемо для стратегических союзников. Более того, как сообщает агентство "Блумберг", Париж решил не подписывать совместную с Вашингтоном декларацию по итогам саммита, если в Белом доме не образумятся.

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