На фоне торговых войн и серьезных разногласий в Канаде сегодня открывается саммит "Большой семерки". В Квебек прибывают лидеры и главы правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Переговоры, которые еще не начались, могут закончиться большим политическим скандалом.

За несколько часов до встречи президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес своих союзников - Франции и Канады, заявив, что те облагают огромными пошлинами американскую продукцию и всеми способами препятствуют ее попаданию на свои рынки.