В Канаде ураган оставил без света свыше 100 тысяч человек

Непогода в Канаде. В провинции Онтарио свыше 100 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра. Скорость порывов местами превышала 28 м/с. Волны озера Эри подтопили прибрежные населенные пункты. Сообщается о поваленных деревьях, поврежденных светофорах и крышах домов.



