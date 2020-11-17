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В Канаде ураган оставил без света свыше 100 тысяч человек

Непогода в Канаде. В провинции Онтарио свыше 100 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра. Скорость порывов местами превышала 28 м/с. Волны озера Эри подтопили прибрежные населенные пункты. Сообщается о поваленных деревьях, поврежденных светофорах и крышах домов.

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