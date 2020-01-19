В Канаде введен режим ЧС из-за снегопадов

На востоке Канады многие жители не смогли откопать свои автомобили. Из-за рекордного снегопада в регионе объявлен режим ЧС. За последние два дня выпало более 70 сантиметров снега. В Сент-Джонсе закрыт международный аэропорт. Помочь убрать снег позовут военных.