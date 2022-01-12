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В Канаде введут налог для непривитых от COVID-19
Непривился? Заплати. В Канаде власти хотят обложить налогом невакцинированных граждан. Нововведения коснутся провинции Квебек. Налог под названием "взнос на здравоохранение" должны будут платить люди, отказавшиеся от вакцинации. Как заявил премьер-министр провинции, делается это потому, что отказники "представляют собой финансовое бремя для всех жителей". В последние недели число заражений коронавирусом в Канаде неуклонно увеличивается - суточный прирост заражений превысил отметку в 50 тысяч человек.
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