В Канаде введут налог для непривитых от COVID-19

Непривился? Заплати. В Канаде власти хотят обложить налогом невакцинированных граждан. Нововведения коснутся провинции Квебек. Налог под названием "взнос на здравоохранение" должны будут платить люди, отказавшиеся от вакцинации. Как заявил премьер-министр провинции, делается это потому, что отказники "представляют собой финансовое бремя для всех жителей". В последние недели число заражений коронавирусом в Канаде неуклонно увеличивается - суточный прирост заражений превысил отметку в 50 тысяч человек.