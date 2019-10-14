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В Канаде ввели режим ЧС из-за снегопада
В Канаде введен режим ЧС из-за сильного снегопада. За сутки выпала 90-дневная норма осадков. Местами сугробы достигают 70 сантиметров. Известно о 13 пострадавших, один из них в критическом состоянии. Зарегистрировано более 170 ДТП, в одном из которых столкнулись одновременно 16 автомобилей. Из-за непогоды более 53 тысяч жилых домов, магазинов, государственных учреждений и других строений обесточены. Сообщается о задержках рейсов в аэропортах. Временно закрыто движение транспорта по некоторым автодорогам.
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