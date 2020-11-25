В Канаде выпало 70 см снега за несколько часов

Зима в Канаде. Непогода застала жителей провинций Ньюфаундленд и Лабрадор врасплох. В регионе буквально за несколько часов выпало более 70 сантиметров снега. Замело автомобильные дороги и дома. Люди оказывались в снежных ловушках в собственных домах. К счастью, никто не пострадал.