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В Канаде выпало 70 см снега за несколько часов

Зима в Канаде. Непогода застала жителей провинций Ньюфаундленд и Лабрадор врасплох. В регионе буквально за несколько часов выпало более 70 сантиметров снега. Замело автомобильные дороги и дома. Люди оказывались в снежных ловушках в собственных домах. К счастью, никто не пострадал.

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