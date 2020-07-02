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В Канаде выпущена специальная монета в честь медиков, сражающихся с пандемией

В Канаде выпущена специальная монета в честь медиков, сражающихся с пандемией

Стоимость этой монеты составляет $7,5. Все вырученные от продажи деньги будут перечислены в канадский благотворительный фонд борьбы с коронавирусом.

К монете прилагается магнит, так что её можно носить, например, на лацкане пиджака.

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