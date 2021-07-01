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В Канаде за сутки от жары скончались почти 500 человек

Почти 500 человек внезапно скончались в Канаде. Резкий скачок смертности в провинции Британская Колумбия, по всей видимости, вызван небывалой для региона жарой. На днях здесь зафиксирован новый температурный рекорд: +49,5 °C.

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