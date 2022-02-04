В Канаде зафиксирована вспышка неизвестного заболевания

Вспышка неизвестной инфекции в Канаде. В провинции Нью-Брансуик регистрируют заболевание, которое чем-то напоминает коровье бешенство. Оно поражает в основном молодых людей. Симптомы: снижение веса, боль в конечностях, спазмы мышц, ухудшение функций памяти, галлюцинации, быстро прогрессирующее слабоумие и различные психиатрические проявления. Примечательно, что первых заболевших зарегистрировали еще около двух лет назад. На сегодня их около полусотни. Погибли 8 человек.