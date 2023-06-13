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В Канаде заявили, что нынешний сезон лесных пожаров стал худшим в XXI веке

Масштабные лесные пожары в Канаде продолжаются. Власти страны признали их наихудшими с начала XXI века.

Зафиксировано более 450 лесных возгораний, половина еще не взята под контроль. Выгорело свыше 3 млн га, это в 13 раз больше, чем в среднем за последние 10 лет. Были эвакуированы свыше 120 тыс. человек.

Дым от канадских пожаров привел к ухудшению качества воздуха и в ряде американских городов, в частности, в Нью-Йорке, видео из которого стали вирусными. Но вместо решения катастрофической проблемы премьер Канады Трюдо посещает Украину с очередными обещаниями помощи киевскому режиму.

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