В Канаде заявили, что нынешний сезон лесных пожаров стал худшим в XXI веке

Масштабные лесные пожары в Канаде продолжаются. Власти страны признали их наихудшими с начала XXI века.

Зафиксировано более 450 лесных возгораний, половина еще не взята под контроль. Выгорело свыше 3 млн га, это в 13 раз больше, чем в среднем за последние 10 лет. Были эвакуированы свыше 120 тыс. человек.