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В канадской провинции Альберта выпал град размером с теннисный мяч

Местные жители публикуют кадры в сети. Непогода нанесла значительный ущерб имуществу - побиты сотни автомобилей. Основной удар пришелся на город Калгари.

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