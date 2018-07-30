В канадской провинции Онтарио при пожаре погиб спасатель

Один спасатель погиб и в канадской провинции Онтарио. Здесь уже которую неделю не могут справиться с пламенем. Несмотря на непрерывную работу, из-за ветреной погоды не удается потушить лесные пожары. Бороться с огнем помогают сотни спасателей со всей Канады, США и Мексики.