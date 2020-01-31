3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Канберре объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
В Канберре объявили чрезвычайное положение. К югу от австралийской столицы вновь горит лес. Пожаром уже охвачено 18,5 гектара лесных угодий. Огонь угрожает домам в Канберре и в ее пригородах. Пламя трудно остановить. В городе стоит жара 40 градусов. Вдобавок дует сильный ветер. Из-за природной катастрофы за последние пять месяцев в Австралии погибли не меньше 33 человек и свыше миллиарда животных. Выжжено 11 миллионов гектаров леса.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов