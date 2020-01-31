В Канберре объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

В Канберре объявили чрезвычайное положение. К югу от австралийской столицы вновь горит лес. Пожаром уже охвачено 18,5 гектара лесных угодий. Огонь угрожает домам в Канберре и в ее пригородах. Пламя трудно остановить. В городе стоит жара 40 градусов. Вдобавок дует сильный ветер. Из-за природной катастрофы за последние пять месяцев в Австралии погибли не меньше 33 человек и свыше миллиарда животных. Выжжено 11 миллионов гектаров леса.

