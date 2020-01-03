В Канберре уровень загрязнения воздуха превысил норму в 26 раз

Черный смог окутал небо столицы Австралии Канберры - там уровень загрязнения воздуха превысил норму в 26 раз. Причина все та же - не утихающие лесные пожары на юго-восточном побережье страны. Жертвами стихии уже стали 17 человек. От огня пострадали около полутора тысяч домов. Ситуация сложная. Еще три месяца синоптики обещают жаркую погоду. Из-за нее пожары невозможно остановить. Спасаясь от огня, люди выходят на пляжи, где ждут эвакуации. Смог, который окутал страну, виден даже из космоса.