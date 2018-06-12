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В Карачаево-Черкесии застряли около 60 туристов

Сильные дожди просто смыли переправу на горной реке Худес. Группа передвигается на 11 внедорожниках. По данным МЧС России, туристы обеспечены питанием и питьевой водой. Они приняли решение заночевать неподалеку, а уже утром попытаться переехать речку вброд. Но об их попытке пока ничего неизвестно. 

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