В Карачаево-Черкесии застряли около 60 туристов

Сильные дожди просто смыли переправу на горной реке Худес. Группа передвигается на 11 внедорожниках. По данным МЧС России, туристы обеспечены питанием и питьевой водой. Они приняли решение заночевать неподалеку, а уже утром попытаться переехать речку вброд. Но об их попытке пока ничего неизвестно.