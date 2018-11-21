В караван мигрантов со стороны Мексики внедрились американские агенты

В караван мигрантов, который совсем близко к границе США, со стороны Мексики внедрились американские агенты. Как сообщает NBC, они собирают данные о планах беженцев по переходу границы. Так, по информации агентов, группа мигрантов собирается прорваться по проездам для автомобильного движения на пограничном переходе недалеко от Сан-Диего. Там усилили охрану.



