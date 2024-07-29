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На Беломорско-Балтийском канале в Карелии прорвало дамбу - есть пострадавшие и пропавшие без вести
В Карелии на Беломорско-Балтийском вода размыла временную перемычку между двумя шлюзами, установленную на время реконструкции, и прорвала дамбу. Введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во "ВКонтакте", пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Выехал в Сегежский округ. Между 10-м и 11-м шлюзами ББК (Беломорско-Балтийского канала. - Прим. БЕЛТА) размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 06:34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - сообщил Парфенчиков.
В Главном управлении МЧС РФ по Республике Карелия сообщили, что три человека пострадали, четверо пропали без вести. Кроме того, из-за прорыва дамбы 13 домов были разрушены.
Прорыв перемычки, установленной на время реконструкции канала, находится на территории поселка городского типа Надвоицы. Согласно открытым данным, по состоянию на 2023 года в Надвоицах проживали порядка 6 тыс. человек.
На место аварии направлены группировка ГУ МЧС РФ по региону - 50 человек - и 65 специалистов карельской республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.
Скриншот видео ГУ МЧС России по Республике Карелия/ТАСС
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