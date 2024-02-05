В Карелии потерпел крушение вертолет МЧС, что известно к этому часу

В Карелии потерпел крушение вертолет МЧС - 3 человека находились на борту. Ми-8 перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером - позже там нашли обломки воздушного судна в 11 км от берега. В районе происшествия ведут работы экстренные службы, однако из-за непогоды они затруднены. В спасательной операции участвуют также водолазы.