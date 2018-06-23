В Карпатах выпал снег

В Карпатах посреди лета выпал снег! Фотографии земли и деревьев, покрытых толстым слоем снега, облетели Интернет. Из-за внезапных осадков с горы Близница спасателям пришлось эвакуировать детский палаточный лагерь - всего 27 человек. Впрочем, синоптики обещают, что плюсовая температура вскоре растопит снег, а на смену придут дожди и грозы.