В Кельне и Лубмине тысячи людей требуют запустить "Северный поток - 2"

В Кельне и Лубмине тысячи людей недовольны вводом "газового налога".Они требуют запустить "Северный поток - 2" и отказаться от санкций. В Мильтенберге протестующие заявляют: Берлин должен прекратить поставки оружия за границу, особенно сейчас, когда в стране растет безработица и падают доходы. А в Касселе протестующие заблокировали въезд на оружейный завод, требуя прекращения военной помощи Украине.

Первый уикенд осени стал для Европы по-настоящему горячим.