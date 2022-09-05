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В Кельне и Лубмине тысячи людей требуют запустить "Северный поток - 2"
В Кельне и Лубмине тысячи людей недовольны вводом "газового налога".Они требуют запустить "Северный поток - 2" и отказаться от санкций. В Мильтенберге протестующие заявляют: Берлин должен прекратить поставки оружия за границу, особенно сейчас, когда в стране растет безработица и падают доходы. А в Касселе протестующие заблокировали въезд на оружейный завод, требуя прекращения военной помощи Украине.
Первый уикенд осени стал для Европы по-настоящему горячим.
В Нидерландах жители требуют от властей отказаться от навязанных США военных и санкционных авантюр и направить внимание на решение внутренних проблем - в первую очередь, найти пути выхода из энергетического кризиса. Вслед за французами и чехами на митинги вышли жители Нидерландов. В Амстердаме состоялась крупная антиправительственная демонстрация с требованием отставки премьер-министра.
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