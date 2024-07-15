В катакомбах Парижа нашли тайник со взрывчаткой и оружием

В катакомбах Парижа нашли тайник со взрывчаткой, 12 автоматическими винтовками AR-15, боеприпасами и готовыми поражающими элементами для изготовления бомб. Как сообщает France 24, французская полиция пока не может с точностью сказать, сколько еще может быть таких схронов. Катакомбы представляют собой многокилометровую сеть подземных и извилистых туннелей. Их сейчас спешно обследуют, ведь до старта Олимпиады в Париже остается все меньше времени. Во французской столице уже принимаются беспрецедентные меры безопасности: Эйфелеву башню окружили пуленепробиваемым стеклом. Дежурить на улицах будут 20 тыс. солдат, 40 тыс. французских полицейских и еще 2 тысячи - из других стран.