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В Каталонии прошли стихийные акции протеста

Их участники выступают против суда над политиками, которые участвовали в организации референдума о независимости региона в 2017-м. Первое судебное заседание состоялось в Мадриде накануне. Слушания продлятся как минимум 3 месяца. Судебное решение ожидается ближе к лету. Прокуратура обвиняет политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госбюджета на референдум. Для подсудимых требуют 25 лет тюрьмы.

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