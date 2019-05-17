В Катаре открыли стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

В Катаре открыли стадион, построенный специально для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Арена "Аль-Вакра" вмещает 40 000 зрителей. Строительство обошлось в 575 миллионов долларов. Планируется, что в этом году в стране будет возведена еще одна арена - "Аль-Бэйт"- таких же размеров.