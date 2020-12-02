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В. Кацман о трагической гибели пациентов в Украине

Политический эксперт Владимир Кацман, комментируя трагическую гибель пациентов в Украине, отметил, что в текущей ситуации именно бездействие политиков становится преградой для получения квалифицированной медицинской помощи.

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