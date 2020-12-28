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В. Кацман: Приоритет идеологии в ущерб экономике чреват катастрофой
"Стремление любой ценой разорвать хозяйственные связи со странами-соседками стоило Украине очень дорого", - отмечают эксперты. Географию и законы экономики не способны отменить никакие сверхценные идеологические приоритеты.
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