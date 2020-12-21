ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Казахстане госслужащим запретили держать счета в зарубежных банках

Госслужащим Казахстана запретили иметь счета в иностранных банках. Закон накануне подписал президент. Решение направлено на усиление противодействия коррупции. Предусмотрен запрет на открытие и владение счетами, а также хранение наличных денег и ценностей в зарубежных банках, расположенных за пределами республики. Действие документа распространяется не только на государственных должностных лиц, но и на депутатов парламента Казахстана и судей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все