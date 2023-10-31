ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте

В Казахстане завершена поисковая операция на месте аварии в шахте. Сегодня спасатели извлекли тело, предположительно, последнего погибшего. Сейчас установлены личности 40 жертв. Для опознания остальных шести горняков потребуется ДНК-анализ.

Операция шла трое суток. Работы осложнялись отсутствием света, большой протяженностью горных выработок и наличием множества разрушенных механизмов. При этом доступ к некоторым затопленным выработкам был затруднен. Сейчас открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме, отмечают в МЧС.

ЧП произошло рано утром в минувшую субботу. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве. В момент инцидента под землей находились 252 шахтера. На поверхность вывели 208 человек, 18 понадобилась медицинская помощь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все