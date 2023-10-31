В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте

В Казахстане завершена поисковая операция на месте аварии в шахте. Сегодня спасатели извлекли тело, предположительно, последнего погибшего. Сейчас установлены личности 40 жертв. Для опознания остальных шести горняков потребуется ДНК-анализ.

Операция шла трое суток. Работы осложнялись отсутствием света, большой протяженностью горных выработок и наличием множества разрушенных механизмов. При этом доступ к некоторым затопленным выработкам был затруднен. Сейчас открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме, отмечают в МЧС.