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В Казахстане на озере Караколь погибли 870 лебедей
На озере Караколь в Мангистауской области Казахстана погибли 870 лебедей-шипунов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местныйДепартаментэкологии.
"Всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", - сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.
По его словам, стало известно, что в начале января произошла утечка неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World.
"Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в Караколь. На основании этих данных в отношении гостиницы назначена проверка, результаты которой будут опубликованы в СМИ", - сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.
Между тем, по словам Магжана Галымова, результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли в результате заражения птичьим гриппом.
Озеро Караколь является особо охраняемой природной территорией и входит в состав Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения. Ежегодно сюда прилетают тысячи лебедей.
Фото: pixabay.com
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