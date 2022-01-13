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В Казахстане началась операция по завершению миссии ОДКБ

В Казахстане началась операция по выводу миротворческого контингента. Как ранее заявлял президент Токаев, на это должно уйти не более десяти дней. О том, что участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации завершено, отчиталось и Минобороны нашей страны. Накануне к военным обратился генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он отметил профессионализм миротворцев, благодаря которому весь мир увидел уровень готовности защищать общее пространство. В Алматы состоялась церемония, посвященная завершению миссии ОДКБ.

Антитеррористическая операция продолжается в двух регионах Казахстана

При этом - в Алматы и ряде регионов - пока сохраняется "красный" уровень террористической опасности. Комитет нацбезопасности Казахстана накануне опубликовал новое видео задержаний в Алматинской области. Среди задержанных - четверо граждан центрально-азиатских республик. Их подозревают в мародёрстве и участии в беспорядках.

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