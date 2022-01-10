В Казахстане обеспечена продовольственная безопасность, открыты дороги республиканского значения

Ситуация в Казахстане на данный момент стабилизирована. Освобождены все административные объекты, силовики ведут работу по выявлению причастных к беспорядкам. Задержаны около 9 тысяч человек. Все дороги республиканского значения открыты. Обеспечена продовольственная безопасность, возобновили работу супермаркеты, рынки, аптеки и некоторые автозаправки. Правоохранительные органы продолжают зачистку города. По заявлению госсекретаря Казахстана, сохраняется риск повторения террористических атак.