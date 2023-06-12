В Казахстане объявлен траур по жертвам лесного пожара

В Казахстане сегодня общенациональный траур. Страна скорбит по жертвам лесного пожара. Произошедшее стало большой трагедией для всего народа. Погибших посмертно наградили орденом "Почет" за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации. Напомним, трагедия унесла жизни 14 сотрудников лесхоза. Крупный природный пожар начался в Абайской области после ударов молний. Площадь возгорания составила более 60 тысяч гектаров.