В Казахстане отмечают Наурыз

Безусловно, главная международная политическая новость этой недели - заявление первого президента Казахстана о сложении полномочий. Решение Нурсултана Назарбаева, который, к слову, сохраняет статус лидера нации и председателя Совбеза, вызвало резонанс в зарубежной экспертной среде и в самом Казахстане. Кстати, в эти дни многонациональная республика, как и многие другие государства востока, отмечает праздник весны.



Многовековые традиции в репортаже Ольги Макей. Прежде чем попасть в юрту, как говорится, выучим матчасть. Для восточных народов Наурыз - что-то вроде Нового года. Даже с персидского название праздника переводится как "новый день". Песни и танцы, национальные игры и соревнования (например, на звание лучшего борца или силача), и мелодии - непременно на казахской домбре - это обязательные атрибуты праздника. У инструмента всего две струны, но виртуоз, как видно по этому видео, пользуется успехом у публики. Наурыз - еще и повод выгулять традиционные наряды. Такие в гардеробе далеко не у всех, поэтому яркие костюмы привлекают внимание. Вообще, в этот день и поздравлять друг друга принято по-особому. Интересуемся - как.







news.by https://static.tvr.by/upload/medialibrary/b59/b59625d57f868bfaae6307cb34bc0553.jpg



В Наурыз принято накрывать праздничный стол

Здесь он называется дастархан. Обязательно готовят баурсаки - это блюдо из теста и наурыз-коже, который должен состоять из 7 ингредиентов. В Казахстане проживают около 130 национальностей. У каждой - свои традиции. Но во время Наурыза за круглым столом все обязательно озвучивают самые лучшие пожелания в адрес близких.



Для жителей Казахстана этот праздник - символ дружбы, плодородия и весеннего обновления

news.by https://static.tvr.by/upload/medialibrary/306/306a2f6ddcea3e654830d247abf267c1.jpg





Так совпало, что в эти дни обновляется и политическая жизнь страны. Сложение полномочий Нурсултаном Назарбаевым, безусловно, самая обсуждаемая новость за любым праздничным дастарханом. Политические перемены для казахстанцев стали неожиданностью. Но этот шаг елбасы (то есть - лидера нации) все восприняли с пониманием. Кстати, по случаю праздника в Казахстане сразу пять выходных: с четверга до понедельника. Как раз время обдумать перемены и приступить к работе уже с новыми силами.