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В Казахстане поезд протаранил пассажирский автобус

Поезд протаранил пассажирский автобус в Казахстане. Из 67 пассажиров погибли два человека, девять пострадали, в их числе дети.

По предварительным данным, виновен водитель автобуса, который проигнорировал все сигналы и выехал на железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора.

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