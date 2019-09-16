В Казахстане поезд протаранил пассажирский автобус

Поезд протаранил пассажирский автобус в Казахстане. Из 67 пассажиров погибли два человека, девять пострадали, в их числе дети.



По предварительным данным, виновен водитель автобуса, который проигнорировал все сигналы и выехал на железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора.