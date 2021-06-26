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В Казахстане пристально следят за реализацией обязательной вакцинации

В стране должны сделать прививку все сотрудники коллективов, где работают более 20 человек. В противном случае им придется каждые 7 дней делать ПЦР-тесты.


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