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В Казахстане продолжается антитеррористическая операция
Казахстан по-прежнему находится во внимании мировых СМИ. В Алматы продолжается операция по обеспечению безопасности города. В целом обстановка стабилизируется, однако сохраняются вспышки сопротивления.В Нур-Султане ситуация спокойная, восстановлен доступ к проводному интернету.Власти страны заверили, что в Казахстане достаточно запасов основных продуктов питания, обеспечены бесперебойные поставки в населенные пункты. Из Актау в Нур-Султан вылетел первый рейс с пассажирами, однако аэропорт Алматы по-прежнему закрыт.
Тем временем миротворческие силы Беларуси заступили на охрану важных военных объектов в Казахстане. Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной, белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме.
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