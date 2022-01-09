В Казахстане продолжается антитеррористическая операция

Казахстан по-прежнему находится во внимании мировых СМИ. В Алматы продолжается операция по обеспечению безопасности города. В целом обстановка стабилизируется, однако сохраняются вспышки сопротивления.В Нур-Султане ситуация спокойная, восстановлен доступ к проводному интернету.Власти страны заверили, что в Казахстане достаточно запасов основных продуктов питания, обеспечены бесперебойные поставки в населенные пункты. Из Актау в Нур-Султан вылетел первый рейс с пассажирами, однако аэропорт Алматы по-прежнему закрыт.



Тем временем миротворческие силы Беларуси заступили на охрану важных военных объектов в Казахстане. Военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной, белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме.