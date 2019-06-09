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В Казахстане проходят выборы президента
За высший государственный пост борются семь кандидатов - это представители четырех политических партий и трех общественных объединений. Среди претендентов - действующий лидер Касым-Жомарт Токаев. Он является очевидным фаворитом гонки, и именно его поддерживает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Интерес к этой избирательной кампании проявляют сегодня не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Освещать президентские выборы приехало рекордное количество иностранных журналистов - более двухсот репортеров из 40 стран.
От человека, которого граждане страны выберут главой государства, зависит многое. В том числе и развитие дальнейших отношений с Беларусью. Как проходила кампания, кто они, претенденты на главный пост в крупном государстве Центральной Азии? И наблюдатели из каких стран приехали в Нур-Султан? Ответы на эти вопросы узнаем у нашего международного обозревателя Ольги Давидович.
К этим президентским выборам в Казахстане приковано пристальное внимание. Причем не только на всем постсоветском пространстве, но и на Западе, и на Востоке. Ведь назначались они внепланово, а борьба за кресло оказалась достаточно интересной. Власти страны сделали все возможное, чтобы в кампании могли участвовать все желающие кандидаты - представители любых полей политического спектра. И количество кандидатов рекордное, а значит, эта предвыборная гонка - самая конкурентная в истории независимого Казахстана. Только у одного из семи претендентов был опыт участия в выборах главы государства.
10 000 избирательных участков работали сегодня в Казахстане. Еще 64 участка за рубежом
Без малого 10 000 избирательных участков работали сегодня в Казахстане. Еще 64 участка за рубежом, в том числе и в Беларуси (в Минске и в Бресте). Всего в избирательные списки были внесены почти 12 миллионов человек. Явка была высокой: по данным ЦИК, более половины граждан Казахстана сделали свой выбор уже к обеду.
Социологические опросы в преддверии выборов и опросы на избирательных участках интриги не обещали: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, официальный преемник первого президента Нурсултана Назарбаева и продолжатель его политической традиции, должен уверенно подтвердит свой статус. Действительно, Токаев представляет правящую партию "Нур Отан" - "Свет Отечества", и в своей предвыборной платформе опирается на интересы общественной коалиции, сложившейся вокруг евразийских идей Назарбаева. Программа состоит из трех блоков и называется соответственно: "Благополучие для всех! Преемственность, справедливость, прогресс". При этом в своей программе Токаев не боялся говорить о самых болезненных проблемах казахстанского общества, которые до сих пор так и не удалось решить: отток работоспособного населения за рубеж, высокая коррупция, низкая доступность социальных услуг.
Особый интерес представляют кандидаты, которые соревновались за второе и третье места. От их результата во многом будут зависеть итоги парламентских выборов 2021 года, а значит, и политический ландшафт республики в среднесрочной перспективе.
Вне зависимости от того, какое место на выборах займет кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, в казахскую историю она войдет как первая женщина - кандидат в президенты. По образованию она экономист и в политику пришла из банковской сферы. Ее главный козырь - гендерный вопрос, ведь 52 процента населения Казахстана - женщины. К слову, сама Еспаева высоко оценивала свои шансы, а соцопросы ей прочили третье место.
Всего за выборами в Казахстане следят свыше тысячи наблюдателей, 866 от девяти международных организаций и 147 от 41 иностранного государства.
В том числе и от Беларуси. В целом, говорят наблюдатели, голосование на всех территориальных комиссиях проходит спокойно, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не имеется.
Явка на выборах составила почти 80 процентов
По последним данным, которые приводит ЦИК Казахстана, явка на выборах составила почти 80 процентов. МВД заявляет, что не зафиксировало серьезных нарушений общественного порядка. Сейчас идет подсчет голосов. Он должен завершиться не позднее, чем через 12 часов после закрытия участков. Центризбирком подведет окончательные итоги до 16 июня. Победителем будет признан кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей.
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