В Казахстане проходят выборы президента

За высший государственный пост борются семь кандидатов - это представители четырех политических партий и трех общественных объединений. Среди претендентов - действующий лидер Касым-Жомарт Токаев. Он является очевидным фаворитом гонки, и именно его поддерживает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



Интерес к этой избирательной кампании проявляют сегодня не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Освещать президентские выборы приехало рекордное количество иностранных журналистов - более двухсот репортеров из 40 стран.



От человека, которого граждане страны выберут главой государства, зависит многое. В том числе и развитие дальнейших отношений с Беларусью. Как проходила кампания, кто они, претенденты на главный пост в крупном государстве Центральной Азии? И наблюдатели из каких стран приехали в Нур-Султан? Ответы на эти вопросы узнаем у нашего международного обозревателя Ольги Давидович.



К этим президентским выборам в Казахстане приковано пристальное внимание. Причем не только на всем постсоветском пространстве, но и на Западе, и на Востоке. Ведь назначались они внепланово, а борьба за кресло оказалась достаточно интересной. Власти страны сделали все возможное, чтобы в кампании могли участвовать все желающие кандидаты - представители любых полей политического спектра. И количество кандидатов рекордное, а значит, эта предвыборная гонка - самая конкурентная в истории независимого Казахстана. Только у одного из семи претендентов был опыт участия в выборах главы государства.

10 000 избирательных участков работали сегодня в Казахстане. Еще 64 участка за рубежом



Без малого 10 000 избирательных участков работали сегодня в Казахстане. Еще 64 участка за рубежом, в том числе и в Беларуси (в Минске и в Бресте). Всего в избирательные списки были внесены почти 12 миллионов человек. Явка была высокой: по данным ЦИК, более половины граждан Казахстана сделали свой выбор уже к обеду.





Социологические опросы в преддверии выборов и опросы на избирательных участках интриги не обещали: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, официальный преемник первого президента Нурсултана Назарбаева и продолжатель его политической традиции, должен уверенно подтвердит свой статус. Действительно, Токаев представляет правящую партию "Нур Отан" - "Свет Отечества", и в своей предвыборной платформе опирается на интересы общественной коалиции, сложившейся вокруг евразийских идей Назарбаева. Программа состоит из трех блоков и называется соответственно: "Благополучие для всех! Преемственность, справедливость, прогресс". При этом в своей программе Токаев не боялся говорить о самых болезненных проблемах казахстанского общества, которые до сих пор так и не удалось решить: отток работоспособного населения за рубеж, высокая коррупция, низкая доступность социальных услуг.



Особый интерес представляют кандидаты, которые соревновались за второе и третье места. От их результата во многом будут зависеть итоги парламентских выборов 2021 года, а значит, и политический ландшафт республики в среднесрочной перспективе.



Вне зависимости от того, какое место на выборах займет кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, в казахскую историю она войдет как первая женщина - кандидат в президенты. По образованию она экономист и в политику пришла из банковской сферы. Ее главный козырь - гендерный вопрос, ведь 52 процента населения Казахстана - женщины. К слову, сама Еспаева высоко оценивала свои шансы, а соцопросы ей прочили третье место.

Всего за выборами в Казахстане следят свыше тысячи наблюдателей, 866 от девяти международных организаций и 147 от 41 иностранного государства.

В том числе и от Беларуси. В целом, говорят наблюдатели, голосование на всех территориальных комиссиях проходит спокойно, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не имеется.

Явка на выборах составила почти 80 процентов