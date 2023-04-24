В Казахстане с 1 июля введут четырехдневную рабочую неделю

С 1 июля в Трудовом кодексе Казахстана появится норма о возможности установки работодателем четырехдневной рабочей недели для сотрудников. Соответствующие поправки внес закон, подписанный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС.

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей", - говорится в дополнении к статье кодекса о режиме рабочего времени.

Согласно поправкам в законодательство, на отдельных производствах при необходимости могут быть установлены пятидневная и четырехдневная рабочие недели одновременно в различные недели. При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Ранее в Трудовом кодексе Казахстана были предусмотрены пятидневная или шестидневная рабочие недели, а также неполная рабочая неделя, продолжительность которой определялась по соглашению сторон.