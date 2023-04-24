3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Казахстане с 1 июля введут четырехдневную рабочую неделю
С 1 июля в Трудовом кодексе Казахстана появится норма о возможности установки работодателем четырехдневной рабочей недели для сотрудников. Соответствующие поправки внес закон, подписанный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС.
"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей", - говорится в дополнении к статье кодекса о режиме рабочего времени.
Согласно поправкам в законодательство, на отдельных производствах при необходимости могут быть установлены пятидневная и четырехдневная рабочие недели одновременно в различные недели. При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Ранее в Трудовом кодексе Казахстана были предусмотрены пятидневная или шестидневная рабочие недели, а также неполная рабочая неделя, продолжительность которой определялась по соглашению сторон.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все