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В Казахстане сегодня простились с погибшими в авиакатастрофе

Похороны прошли в Алмате и Нур-Султане

. Напомним, самолет "Фоккер-100"авиакомпании "Бек Эйр", в пятницу сразу после вылета из алматинского аэропорта потерял высоту и рухнул на двухэтажное здание. Погибли 12 человек. Расследование продолжается.

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