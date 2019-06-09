В Казахстане сегодня выбирают президента

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, среди них и действующий лидер Касым-Жомарт Токаев от правящей партии "Свет Отечества". Напомним, он вступил в должность после того, как правящий страной 30 лет Нурсултан Назарбаев, досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Еще три кандидата выдвинуты Коммунистической народной партией, Демократической "Светлый путь" и Народно-демократической "Аул". Остальные претенденты представляют республиканские общественные объединения. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей. Иначе будет назначен второй тур.



