В Казахстане снят режим ЧП

Действие режима ЧП завершилось во всех регионах Казахстана. Также отменен комендантский час. Власти заявляют: конституционный порядок восстановлен по всей стране, однако антитеррористическая операция в отдельных регионах еще продолжается. За последние несколько дней в медицинских организациях Казахстана скончались еще двое пострадавших в ходе массовых беспорядков. Всего, по уточненным данным, число погибших в стране за время мятежа увеличилось до 227 человек. Массовые беспорядки оказали негативное влияние на эпидситуацию - за последний месяц заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 20 раз.