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В Казахстане стартуют тактические учения разведывательных служб государств ОДКБ

Маневры "Поиск-2018" проводятся в рамках единого замысла учений "Боевое братство", в которых принимают участие подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В программе - тренировки по управлению подразделениями и совместные действия войск специального назначения разных стран.

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