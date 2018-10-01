В Казахстане стартуют тактические учения разведывательных служб государств ОДКБ

Маневры "Поиск-2018" проводятся в рамках единого замысла учений "Боевое братство", в которых принимают участие подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В программе - тренировки по управлению подразделениями и совместные действия войск специального назначения разных стран.