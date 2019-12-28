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В Казахстане траур по жертвам авиакатастрофы
В Казахстане сегодня общенациональный траур. Там чтут память жертв авиакатастрофы под Алматой. Люди несут цветы к зданию аэропорта, зажигают свечи, по всей стране приспущены флаги. Самолет, на борту которого находились 93 пассажира и 5 членов экипажа, потерпел крушение накануне почти сразу после взлета. Трагедия унесла жизни 12 человек, около полусотни все еще остаются под наблюдением медиков. Семьям погибших и пострадавшим окажут финансовую помощь. Бортовые самописцы расшифруют в Межгосударственном авиакомитете в Москве. В январе объявят первые итоги расследования. В качестве основных версийследствие рассматривает погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилотов. Возбуждено уголовное дело.
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