В Казахстане траур по жертвам авиакатастрофы

В Казахстане сегодня общенациональный траур. Там чтут память жертв авиакатастрофы под Алматой. Люди несут цветы к зданию аэропорта, зажигают свечи, по всей стране приспущены флаги. Самолет, на борту которого находились 93 пассажира и 5 членов экипажа, потерпел крушение накануне почти сразу после взлета. Трагедия унесла жизни 12 человек, около полусотни все еще остаются под наблюдением медиков. Семьям погибших и пострадавшим окажут финансовую помощь. Бортовые самописцы расшифруют в Межгосударственном авиакомитете в Москве. В январе объявят первые итоги расследования. В качестве основных версийследствие рассматривает погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилотов. Возбуждено уголовное дело.