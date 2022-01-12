В Казахстане удалось обезвредить слаженную группу мародеров и наркоторговцев

Квартира, где они проживали, больше похожа на склад: здесь удалось найти многое из того, чего лишились городские магазины. Тут же обнаружены в большом количестве расфасованные наркотики. В общей сложности за минувшие сутки власти Казахстана задержали по стране 1700 участников погромов и грабежей. Организованное сопротивление экстремистов прекратилось, но контртеррористическая операция продолжается.