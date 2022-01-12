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В Казахстане удалось обезвредить слаженную группу мародеров и наркоторговцев

В Алматы продолжаются задержания участников недавних массовых беспорядков. Сегодня удалось обезвредить слаженную группу мародеров и наркоторговцев.

Квартира, где они проживали, больше похожа на склад: здесь удалось найти многое из того, чего лишились городские магазины. Тут же обнаружены в большом количестве расфасованные наркотики. В общей сложности за минувшие сутки власти Казахстана задержали по стране 1700 участников погромов и грабежей. Организованное сопротивление экстремистов прекратилось, но контртеррористическая операция продолжается.

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