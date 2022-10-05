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В Казахстане вор спрятался в холодильник в надежде похозяйничать после закрытия торговой точки
Эпичный фэйл в объективе камер видеонаблюдения. В Казахстане вор спрятался в холодильник в надежде похозяйничать после закрытия торговой точки. А поскольку это был магазин бытовой техники, то подходящих мест для игры в исчезновение было предостаточно. Правда, выбор преступника в этот день был не самым расчетливым. Холодильный ларь, в котором мужчина планировал дождаться завершения рабочего дня и после обчистить кассу, упаковали и увезли в неизвестном направлении. После этого незадачливому воришке помогли бы только таланты и навыки знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини. Однако какие объяснения он потом придумывал для своего освобождения, история умалчивает.
Фото:pixabay.com
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