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В Казахстане вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят власти Казахстана. Новая мера коснется всех жителей страны, которые работают в коллективах, превышающих штат сотрудников в 20 человек.

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