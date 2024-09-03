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В Казахстане задержаны 6 человек по подозрению в терроризме

В Казахстане задержаны 6 человек по подозрению в терроризме

В Казахстане шесть человек задержали по подозрению в терроризме, сообщает БЕЛТА.

Как указывается, в августе Комитет национальной безопасности Казахстана при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау провел мероприятия по противодействию терроризму. В результате данных мероприятий были задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Их подозревают в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством соцсетей.

У подозреваемых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, включая три боевые гранаты.

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.

В отношении задержанных проводятся досудебные расследования.

Фото: pixabay.com

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