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В Казахстане задержаны 6 человек по подозрению в терроризме
В Казахстане шесть человек задержали по подозрению в терроризме, сообщает БЕЛТА.
Как указывается, в августе Комитет национальной безопасности Казахстана при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау провел мероприятия по противодействию терроризму. В результате данных мероприятий были задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Их подозревают в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством соцсетей.
У подозреваемых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, включая три боевые гранаты.
По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
В отношении задержанных проводятся досудебные расследования.
Фото: pixabay.com
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