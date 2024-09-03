В Казахстане задержаны 6 человек по подозрению в терроризме

Как указывается, в августе Комитет национальной безопасности Казахстана при координации прокуратуры и содействии полиции в городе Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау провел мероприятия по противодействию терроризму. В результате данных мероприятий были задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Их подозревают в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством соцсетей.