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В Кельне провели обыск квартиры после инцидента с захватом заложницы

И хотя личность преступника не установлена, на месте преступления были обнаружены документы, принадлежащие 55-летнему гражданину Сирии. Квартира, в которой он жил примерно два года, располагается в доме, где проживают беженцы.

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